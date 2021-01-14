Ergani Belediyesi, araç filosunu güçlendirdi

Diyarbakır Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün katılımıyla düzenlenen törene AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Edonat, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uzunbayır, İlçe Müftüsü Muhsin Eryılmaz, Ergani Kaymakamlığı ve Ergani Belediyesi birim müdürleri ile Belediye personeli katıldı.

Tamamen belediye imkanlarıyla satın alınan yüksek teknoloji çöp toplama araçları ile halkımıza daha etkin, hızlı ve ekonomik temizlik hizmeti verilecek. Ayrıca, araç filosuna eklenen 1 adet Kepçe ile kırsal mahallelerde sürdürülen yol yapım çalışmalarına hız ve verimlilik kazandırılacak. 5 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama Aracı, 1 adet Kepçe ve 1 adet Arazi Hizmet Aracı alımına ilişkin bilgi aktaran Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk konuşmasında şu cümlelere yer verdi: "Öncelikle Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan tüm mahallelerde temizlik işleri ve yol yapım çalışmalarında bugüne kadar ortaya koyulan güzel çalışmalar için ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bugün, devam eden hizmetlerimizi, daha da güçlendirecek olan 5 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama Aracı, 1 adet Kepçe ve 1 adet Arazi Hizmet Aracının hizmete girmesi için bir aradayız. Gerçekleştirmiş olduğumuz araç alımı ile hizmetlerimiz konusunda büyük bir adım atarak, ciddi bir tasarruf ile kaliteli hizmet anlayışımızı pekiştiriyoruz."

"ERGANİ DAHA GÜZEL, DAHA SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR BİR KENT GERÇEĞİNE KAVUŞACAK."

Pandemi sürecinde önceliği halk sağlığına verdiklerini vurgulayan Kaymakam Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İçinde bulunduğumuz Koronavirüs salgını sürecinde Ergani Belediyesi olarak önceliğimiz halk sağlığı. Bu doğrultuda, her alanda yoğun bir mücadele sergiliyoruz. Ergani'nin temizliği ve halkımızın sağlığı için dezenfektan işlemlerimizi ve her alanda olumsuzlukların önüne geçmek için denetimlerimizi büyük bir gayretle gerçekleştiriyoruz. Bu düşünce ile hareket ederek genişlettiğimiz araç filosu ve ekibimizle sahadayız. 12 merkez ve 90 kırsal mahalleyi hizmetle buluştururken, ulaşım hizmetlerinde attığımız başarılı adımları ilerletmek için araçlarımızı arttırıyoruz. Allah'ın izniyle, hizmete hazır bulunan bütün araçlarımız ve ekiplerimiz ile Ergani daha güzel, daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent gerçeğine kavuşacak. Yeni araçlarımız Ergani halkımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi. Yeni araçların hizmete alınma töreni, Kur'an-ı Kerim okunması ve kurban kesilmesi ile sona erdi.