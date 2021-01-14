Eski teğmenden FETÖ itirafı

Trabzon'da FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, deşifre olan eski Kara Harp Okulu öğrencisi, itirafçı oldu. Subay olduktan sonra ordudan atılan örgüt üyesi, mahrem abisinin terörist başı Fetullah Gülen'in alçıdan yapılmış elini getirdiğini ve alçı eli öptüklerini anlattı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski subay Burak Y. etkin pişmanlık yasası kapsamın itirafçı oldu. Zanlı, ifadesinde örgüte nasıl katıldığını detaylarıyla anlattı. Kara Harp Okulundan mezun olduktan kısa süre sonra ordudan ihraç edilen Burak Y; örgütle dershanede tanıştığını, 2008 yılında askeri lise sınavlarının da örgüt tarafından kendisine verildiğini söyledi. İtirafçı, "Sınav öncesi örgüt tarafından sınav soruları bana verildi. Sınava girip Kuleli Askeri lisesini kazandım.4 yıl lisede okuduktan sonra Kara harp okuluna devam ettim. Bu süre içerisinde hem lise hem de Kara Harp okulunda okurken örgüt evi imamının peşinden takip ederek gizli gizli eve giderek toplantılarına katıldım. Bu toplantılarda Fetullah Gülen'in kitaplarını okuduk, sohbet ettik ve okul durumunu konuştuk" dedi.

"MAKETTEN YAPILAN ELİ ÖPTÜK"

FETÖ üyesi ifadesinde "Bir gün yine örgüt evindeyken, bizden sorumlu Ali isimli imam, oda da bize terörist başı Fetullah Gülen'in alçıdan yapılmış olan eninin maketini getirerek bize bu el kudretli ve bize dua ediyor diyerek öptürdü. Böyle bir durumla ilk kez karşılaştım ve çok şaşırdım ama talimat gereği söyleneni yaptım. Ankesörlü telefonlardan arayarak sohbetlere davet ediyordu. Yaz tatilinde ev imamı ve örgüt üyeleri ile Kayseri'den Konya'ya kampa gittik. Kampta örgütsel faaliyetlerde bulunduk. Son sınıfta okurken ailemin tepkisi ile örgütten kopmaya karar verdim, bizden sorumlu imam telefonla arıyordu ama bakmıyordum. Örgütten kopmaya tamamen karar vermiştim. Okulda bu tavrımdan dolayı bana mobbing uygulanmaya başlandı. Hafta sonları çarşıya çıkmama cezası verildi. Hain darbe girişiminden bir gün önce Kara Harp Okulundan mezun oldum. Fakat örgütle bağlantım ortaya çıkınca ihraç edildim. Bundan sonra ise devletimizin verdiği bir hak ile KTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yatay geçiş ile geçtim. Halen son sınıfta okumaktayım." dedi.

İtirafçı olan Burak Y, Trabzon Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.