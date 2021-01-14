Gaziosmanpaşa’da gecekondu yangınını film gibi izlediler

Yangın, 22.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Akasya Sokak'ta bir gecekonduda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

FİLM GİBİ İZLEDİLER

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada yanan gecekondunun bitişiğinde bulunan apartmanda yaşayanlar pencerelerine çıkarak film gibi izledi.

GECEKONDU KULLANILAMAZ HALE GELDİ



Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından yangın söndürülürken gecekonduda kullanılmaz hale geldi.