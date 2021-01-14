Gülperi Onur'u kasten öldürme suçundan yargılanıyordu! istenen ceza belli oldu!

Gülperi Onur'un ölümünün ardından yeni detaylar ortaya çıktı! Gülperi Onur, 31 Ekim 2019 akşamı, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşadığı İbrahim Demiryege ile Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde bulunan apartmanın 6'ncı katındaki evine gitti. Bir süre sonra Gülperi Onur, balkondan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Onur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan İbrahim Demiryege, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada suçlamaları kabul etmeyen sanık Demiryege, "Ben ona hiçbir zaman kötü davranmadım, üzmedim. Onun yasını tutmak isterken mağdur oldum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Demiryege, tutuksuz yargılanmak üzere üçüncü duruşmada tahliye edildi.

ADLİ TIP RAPORUNA GÖRE MAKTULÜN KANINDA...

Bugün görülen 7'nci duruşmada şikayetçi avukatları, Adli Tıp raporuna göre maktulün kanında sadece ağrı kesici bulunduğunun tespit edildiğini, bu maddenin de intihar eylemine yol açmayacağına vurgu yapıldığına dikkat çekti. Sanığın kanında ise uyuşturucu madde bulunduğuna dikkati çeken avukatlar, İbrahim Demiryege'nin kanunun ilgili maddelerince cezalandırılmasını istedi.

CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİLER

Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın TCK 84. maddesindeki 1'nci (Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) ve 2'nci (İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) fıkrasına göre cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Erhan Öztürk, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istedi. Duruşma ertelendi.