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’de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

’nin Süle köyünde yaşayan  62 yaşındaki İlyas Delibaş malzeme koymak için çıktığı çatı katında dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 14.1.2021 16:38 ABONE OL
Gümüşhane’de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane merkeze bağlı Süle köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası 62 yaşındaki İlyas Delibaş, dün akşam saatlerinde kullandığı malzemeleri evinin çatısını koymak çatıya çıktı. O sırada dengesini kaybeden Delibaş, çatı katından beton zemine düştü ve kafasından ağır yaralandı.

Gürültüyü duyan eşi 112 sağlık ekiplerine haber verdi.Düşme sonucu yaralanan Delibaş'a Sağlık Ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Delibaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Delibaş'ın cenazesi otopsi yapıldıktan sonra aynı köyde toprağa verilecek.

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Gümüşhane’de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
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