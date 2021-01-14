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'de 'ya ait mühimmat ele geçirildi

'nin ilçesinde jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 136 adet 14.5 mm uçaksavar mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve 1 hasarlı video kamera ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 14.1.2021 22:06 ABONE OL
Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, 13 Ocak tarihinde Şemdinli İlçesi Uğuraçan Köyü Yeşilbayır Mevkii kırsal alanında 17 tim ile gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, 136 14.5 mm uçaksavar mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve 1 hasarlı video kamera ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
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