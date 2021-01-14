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Hasta sayısında sevindiren düşüş

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Hasta sayısında sevindiren düşüş
Sağlık Bakanlığı, 13 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Buna göre Türkiye'de dün 173 bin 603 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 yeni vaka tespit edildi. 173 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 23 bin 325, hasta sayısı 971, ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu. 9 bin 463 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi. ANKARA

MAŞALLAH ŞAHİDE NİNEYE...
ELAZIĞ'DA, Şahide Gürbüz (102) evinde gördüğü tedavi ile koronavirüsü yenmeyi başardı. 6 çocuğu ve 80 torunu bulunan Gürbüz ile oğlu ve gelininde koronavirüs çıktı. Gürbüz ile aile fertleri, sağlık ekibi tarafından uygulanan 10 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yendi.
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Hasta sayısında sevindiren düşüş
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