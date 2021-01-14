Hatay’da dağ ceylanı sayısı bin 141’e çıktı

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, 2012 yılında 235 olan Hatay'daki Gazella Gazella türü dağ ceylanlarının sayısının 2020 yılında bin 141'e çıktığını bildirdi.

Öğünç yaptığı açıklamada; dağ ceylanları ile ilgili yaptıkları envanter çalışmasını sonuçlandırdıklarını belirterek, "Hatay'ımızın sürmeli gözlü güzelleri, eski doğal alanlarına doğru yayılıyor. Bin sayısını aştık. Şükürler olsun. Hala hedefe ulaşamadık ama doğru yoldayız. Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi koordinesinde, Derneğimiz Hatay Tabiatı Koruma Derneği ile birlikte, YHGS sınırları içerisinde bulunan köy muhtarlarımızın da katılım ve desteği ile üç gün süren envanter çalışması tamamlandı. Ortaya çıkan sayı 134 bin dekarlık alan da bin 141 adet Dağ Ceylanımız yaşıyor. Dünyada yok oluş sürecine giren Gazella gazella türü dağ ceylanı sayısının düzenli olarak artış gösterdiği tek yer Hatay. Başta DKMP Hatay olmak üzere, bu uğurda mücadele vermiş tüm kişi ve kurumlara teşekkürler." dedi.

Öğünç yıllara göre envanter sonuçlarını da paylaştı. Öğünç'ün paylaştığı sonuçlara göre 2012 yılında 235 olan Dağ ceylanlarının sayısı yapılan koruma çalışmalarının ardından, 2013 yılında 295'e, 2014 yılında 342'ye, 2015 yılında 427'e, 2016 yılında 492'ye, 2017 yılında 670'e, 2018 yılında 757'e, 2019 yılında 925'e ve 2020 yılında da bin 141'e çıktı.