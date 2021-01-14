Hilvan Belediyesi EBA destek noktası hizmete açıldı

Hilvan Belediyesi öğrencilerin bilgisayar ve internet ihtiyacını karşılaması için EBA destek noktası açtı. Eğitime destek projeleri kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda birçok projeye imza atan Hilvan Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin bilgisayar ve internet ihtiyacını karşılaması için Hilvan Belediyesi Mini Gençlik Merkezindeki bilgisayar laboratuarını EBA destek noktasına çevirdi.

Hilvan Belediyesi Mini Gençlik merkezinde hizmete açılan EBA destek noktasında açılış töreni düzenlendi. Düzenlenen açılış törenine Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Hilvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Hilvan Belediyesi tarafında hizmete açılan EBA destek noktasında Bilgisayarı ve interneti olmayan vatandaşların erişim ihtiyacını karşılamak için çok güzel bir proje olduğunu açıklayan Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan ve Hilvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş EBA destek noktasının kurulmasında emeği geçen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'a teşekkür etti.

Göreve geldiği günden bu yana eğitim ve öğretime büyük katkılarda bulunduğunu ifade eden Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık 'Korona Virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçilmesi üzerine geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin bilgisayar ve internet erişim hizmetini karşılayacak EBA destek noktasını hizmete açtık. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak açtığımız Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktasında öğrencilerimiz bilgisayar ve sınırsız internet hizmetinden faydalanarak görüntülü bir şekilde eğitimlerini alacaklar. Mini Gençlik Merkezimizde gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla hizmete açtığımız EBA destek noktasında hafta içi her gün her yaştan öğrencimiz bu imkândan istifade edebilecek. İlçemizdeki bütün öğrencileri bu imkândan faydalanmaya davet ediyorum' dedi.

Hilvan Belediyesi EBA destek noktasında düzenlenen açılış töreni sonrası Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ile birlikte Hilvan Belediyesi bünyesinde kadınlara yönelik mesleki eğitimin verildiği Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezinde devam eden çalışmaları inceledi.