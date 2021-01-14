Rapor parası ne zaman yatar? PTT rapor parası ücreti sorgulama nasıl yapılır?

SGK 'a bağlı olarak çalışan kişinin uğradığı bir kaza veya iş hastalığı sonucu hekimden sağlık raporu alma hakları vardır. SGK tarafından yetkili hekime gidip gerekli evrakları tamamlamanız gerekiyor. Raporunuzu işverene hızlı bir şekilde teslim etmelisiniz veya tarafınıza hastaneden e-Rapor düzenlendiğini belirtmeniz gerekiyor. Aksi takdirde rapor 3 günü geçtiği zaman geçersiz kabul görülüyor. Rapor aldıktan sonra bağlı olduğunuz SGK 'ya veya Alo 170' e bildirimde bulunmanız gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu raporunuzu inceledikten sonra onay verilir. Onaylanan rapordan sonra PTT şubelerine veya e-Devlet üzerinde tanımlı banka hesabınıza iş göremezlik ödemesi yapar. Rapor parası ne zaman alınır? Ve rapor parası ne zaman yatar? İşte tüm ayrıntılar...

SGK RAPOR PARASI

İş göremezlik ödeneği olarak da bilinen rapor parası almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar:

•İş yerinde aktif olarak çalışan kişi, İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden birinin olması gerekiyor

•Diğer bir şart ise SGK tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu müracaatında bulunulması gerekiyor.

•İş göremezlik raporu almak isteyen kişinin prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekmektedir.

•Sigortalı olan kişilerin hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten itibaren veya önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primini bildirilmiş olması gerekmektedir.

Bu şartlara uyulduğu takdirde kişi iş göremezlik raporu alabilir. İş göremezlik raporu alan işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu aldıktan 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK çalışanları raporu inceledikten sonra gerekli şartları sağlıyor iseniz, onay verilir. Rapor onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir.

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

İş kazası, iş hastalığı veya analık durumundan dolayı iş göremezlik raporu almaya hak kazanan çalışanlar, işverenin raporu SGK 'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle PTT tarafından çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırıldıktan sonra 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir.

RAPOR PARASI NE KADAR?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret gibi iş görmezlik ödeneği yani rapor parasına da yüzde 21,56'lık zam yapıldı.

İŞ GÖREMEZLİK RAPORU SORGULAMA

İş göremezlik raporu almaya hak kazana kişilerin raporu sorgulamak için rapor parasını T.C. kimlik numarası üzerinden veya E-devlet üzerinden hem de PTT şubelerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir. PTT rapor parası sorgulaması yapmak için PTT şubelerine giderek nüfus cüzdanıyla giden kişiler paralarının ödenip ödenmediğini öğrenebilirler. Telefon numarası veya SSK üzerinden Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi aranarak rapor parasının ödenip ödenmediği öğrenilebilir. SGK çağrı merkezi üzerinden SSK ve BAĞ-KUR hakkında bütün soruların yanıtları almış olursunuz.

SGK iş göremezlik raporu diğer sorgulama yöntemi ise PTT şubelerinden 2 TL karşılığı alınan şifreniz ile internet üzerinden E-devlet sitesine giriş yaparak sorgulayabilirsiniz. SGK iş görmezlik raporu için: