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’da yılın ikinci Huzur Denetimi yapıldı

il genelinde aralarında havacılık ve özel harekat polislerinin de bulunduğu bin 252 kişilik dev bir kadro ile kapsamlı bir “huzur denetimi” gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 152 kara, hava ve deniz ulaşım noktası oluşturan İstanbul Polisi, yaklaşık 102 bin kişiyi ve 20 bin aracı denetledi. Öte yandan farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 356 kişi ise gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 14.1.2021 10:23 ABONE OL
İstanbul’da yılın ikinci Huzur Denetimi yapıldı

İstanbul'un 39 ilçesinde bulunan 152 noktada, bin 252 polis memurunun katılımıyla "Yeditepe Huzur 2021-2" uygulaması gerçekleştirildi. Havacılık ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra özel eğitilmiş köpeklerin de katıldığı çalışmalarda; kara, hava ve deniz ulaşımı olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında kontrol noktaları oluşturuldu. Bu noktalarda 101 bin 708 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 19 bin 982 araç da kontrol edildi.

ONLARCA SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 36 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 306 adet mermi, 19 kilo 38 gram uyuşturucu madde, 270 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 16 bin 605 lira ele geçirildi. Öte yandan denetlenen 19 bin 982 araçtan 784'ü hakkında işlem yapılırken, 19 araçta trafikten men edildi. Bu araçların sürücülerine ise toplam 122 bin 67 lira idari para cezası uygulandı.

745 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen denetimler sırasında kimlik kontrolleri yapılan ve farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunduğu tespit edilen 356 şüpheli ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 389 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul’da yılın ikinci Huzur Denetimi yapıldı
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