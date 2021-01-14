İstanbul’dan dünyaya roket motor yazılımı

TÜBİTAK desteğiyle geçen yıl üç uzay mühendisi Ömer Uçar, Ege Türkyılmaz ve Tegin Berkay Budak tarafından kurulan savunma, uzay ve roket teknolojileri firması Novart, İHA ve SİHA'ların kısa mesafe iniş kalkışında kullanılabilecek roket motorları geliştiriyor. Teknopark İstanbul bünyesinde kurulan şirket, hibrit yakıtlı roket motorunu bu yıl kullanıma sunacak. Böylece askeri operasyonlarda İHA'ların iniş kalkışı, pistten uzak ve iniş kalkışa uygun olmayan arazilerde de kolaylıkla gerçekleştirilebilecek. Firma, geliştirilmesi tamamlanan roket yazılımını şubatta tüm dünyayla paylaşacak. Kendi alanında öncü olan program, roket tasarımı, motor tasarımı ve fırlatma-uçuş simülasyon yazılımlarını tek bir platformda topluyor. Uçar, "Hibrit yakıtlı roket motorumuz, İHA ve SİHA'ların kısa mesafe kalkış ve inişlerinde kullanılabilecek. Hedef pazarlarımız, ABD, İtalya, İngiltere ve Japonya gibi sonda roket çalışmalarının yoğun olarak gerçekleştirildiği ülkeler. Bilimsel araştırma yapmak, uydu göndermek, veri almak, meteorolojik ölçüm yapmak, sinyal göndermek gibi amaçlarla kullanılan sonda roketlerinin ve motorlarının sıfırdan tasarımını yapıp uçuşu ve operasyonu simüle edebilen yazılımımız ile hedefe en uygun roketlerin imal edilebilmesi ve olası hataların önüne geçmek mümkün olabilecek" dedi.