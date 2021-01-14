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Kar altındaki Kayaşehir hayran bıraktı

’de uzun süredir beklenen kar dün etkisini gösterdi. Kar yağışı sonrasında Nevşehir Kalesi etrafındaki Kayaşehir beyaza büründü.

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Giriş Tarihi: 14.1.2021 13:36 ABONE OL
Kar altındaki Kayaşehir hayran bıraktı

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Nevşehir'de oluşan beyaz görüntü kendisine hayran bıraktı.

Nevşehir Kalesi etrafındaki dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen ve 2020 yılı ortalarında Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir de beyaz örtü ile kaplandı.

Açıldığı günden bu yana 120 bini aşkın yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Kayaşehir, beyaz örtüyle güzel görüntüler oluşturdu.

Fotoğraf tutkunlarının kış aylarında gözde merkezlerinden biri haline gelen Kayaşehir'de turistler de bol bol fotoğraf çekti.

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Kar altındaki Kayaşehir hayran bıraktı
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