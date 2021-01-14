Polis memuru başından vurulmuş halde bulundu! Şüpheli tutuklandı!

İstanbul Kartal'da bir polis memuru ormanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yaralı polisin yanında bulunan şüpheli Mahmut Sezgin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü. Şüpheli, olayın intihar girişimi olduğu söylese de adliyeye sevkinin ardından mahkemede hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, şüpheli adamın tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay İstanbul Kartal'da dün saat 16.00 sıralarında Kartal'da bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormandan çıkan bir kişi cadde üzerinde devriye gezen polis aracından ağlayarak yardım istedi. Ormanda bir kişinin yaralı şekilde yattığını gören ekipler ise durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralının polis memuru O.Y. olduğu ortaya çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı polis memurunu sedyeyle ambulansa taşıdı. Polisten yardım isteyen Mahmut Sezgin ise ifadesi alınmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Ağır yaralı O.Y. ise Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerinde polis memurunun beylik tabancası da bulundu. Olayın intihar girişimi olduğu değerlendirilirmişti.

İŞ ORTAKLARIYMIŞ

Yaşanan olay sonucu şüpheli Mahmut Sezgin emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli savcılıktaki ifadesinde olay sonucu hayatını kaybeden polis memuru O.Y.'nin arkadaşı olduğunu, kendisiyle 2016 yılında ortak anaokulu açmaya karar verdiklerini, her ikisinin de devlet memuru oldukları için anaokulunu eşlerinin üzerine açtıklarını ve bu konuda bir anlaşmazlıklarının olmadığını söyledi. Şüpheli ifadesinin devamında bir süre sonra Kartal'da bir okul daha devraldıklarını, toplam 2 okul işletmeye başladıklarını, çalışanların maaşlarını ödeyebildiklerini, olay günü O.Y. ile anaokulunda buluştuklarını ve öğretmenlerin maaşlarına zam istediklerini söyledi.

'SİLAHI AĞZINA GÖTÜRÜP ATEŞ ETTİ'

Şüpheli Mahmut Sezgin ifadesinin devamında 'Pandemiden dolayı işler umduğumuz gibi gitmediği için zam yapmak istemedim. Öğretmenlerin ısrarı üzerine taleplerinin altında zam yapmaya karar verdik. Daha sonra ben diğer okula geçmek için saat 14.30 sularında kendi aracımla anaokulundan ayrıldım. Sonrasında tekrar diğer okula gitmek için yoldayken O.Y. beni aradı. Öğretmenlerin sigorta girişlerinin yaptırılması talimatını verdiğini söyledi. Ben de bir süre ertelemek istediğimi söyledim. Sonra kendisi bana patronluk tasladığımı söyledi. Hakaretler etti. Benimle anaokulda buluşmak istedi. Ben de anaokuluna gittim. Garajda arabamın içinde bekledim. Sonra O.Y. geldi. Beni kendi aracına çağırdı. Ormanlık alana gittik. Bana hakaretler etmeye başladı. Oradan gitmek istedim. Sonra Osman belinden silahı çıkardı. Silahı ağzına doğru götürdü ve sıktı. Ambulansı aramak istedim ama arabanın kapıları kilitli olduğu için telefonumu alamadım. O sırada beyaz bir minibüs durdu. Ondan yardım istedim. O da polis ekiplerinin geldiğini söyledi. Telaşla olayı polislere anlatmaya çalıştım ama kendimi tam ifade edemedim. Onları O.Y.'nin yanına götürdüm. O sırads nefes alıyordu. Ambulansı aradıklarını söylediler. Ben polisler gelene kadar herhangi bir temasta bulunmadım. Ölümüne ben sebep olmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim kendisine bir temasım olmadı. Suçsuzum.' dedi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Şüpheli Mahmut Sezgin, çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'nde ise savcılık ifadelerini tekrar etti. Sorgunun ardından mahkeme, şüpheli Mahmut Sezgin'in 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.