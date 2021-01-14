Kâğıthane’de öldürülen taksici, intikam cinayetine kurban gitmiş

Kağıthane'de geçen hafta aracında öldürülen taksicinin intikam cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre cezaevinden çıktıktan sonra taksi şoförlüğü yapan Ferhat Basın, 9 Ocak Cumartesi günü Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak üzerinde aracında kurşunlanarak öldürüldü. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin adreslerini tespit etti. Olay anında suça yardım eden Atakan E. aynı gün yakalanırken, Muhammed E.A. ve babası Ekrem A. cinayette kullanılan silahla birlikte 10 Ocak'ta yakalandı. Şüpheli Muhammed E.A.'nın ifadesinde, "Babamla iki ay önce husumet yaşamış, babamı dövmüş. Ben de dayanamadım öldürdüm" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Muhammed E.A. tutuklanırken Ekrem A. ve Atakan E. adli kontrolle serbest bırakıldı.