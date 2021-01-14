Koronavirüs vakaları azalan Hatay'da; 'rehavete kapılmayın' uyarısı

Koronavirüs vakalarının Aralık 2020'de yüzde 125 arttığı Hatay'da üst düzey önlemler alındı. Hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyan kent sakinlerinin büyük bir bölümünün hafta içi de sosyal izolasyonu tercih etmesi ve hatta bazı esnafın kepenk kapatması sayesinde vakalar yüzde 15'e kadar düştü. Hastane yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 90'dan yüzde 55'e geriledi. İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, aldıkları önlemler için vatandaşlara teşekkür etti. Hastanelerdeki yükün azaldığını ancak rehavete kapılmamak gerektiğini kaydeden Hambolat, "Kasım sonu, aralık başında yaşadığımız pik sürecini gayet düzenli ve kontrol edilebilir bir seviyeye çekebildik. Bu tek dalga değildi, tekrardan bunlar yaşanabilir ki, ocak sonu, şubat başı, mart başı dikkatli olunması gereken zamanlar. Bu süreçleri yaşadığımız dönemde, biz insanların ne dedikleri ile değil, işimizle meşgul olmak" dedi.



'HATAY'I İZOLE TUTMA ŞANSIMIZ YOKTU'



Kentin yaşadığı koronavirüs dalgasını tsunamiye dönüşmeden, dalga kıranlarla hasarsız atlatmaya çalıştıklarını belirten Dr. Mustafa Hambolat, "Bu bir pandemik salgındır, bütün dünyayı etkilemiştir. Hatay'ı bundan izole tutma şansımız yoktu. Aldığımız tedbirlerin yerinde ve yeterli olduğunda, bir aylık bir süreç olmadan, o pik dönemini atlatmakla aslında kendimiz yaşamış olduk. Bu dönemde, kayıplarımız oldu mu, mutlaka oldu. Bu dönemde salgından vefat eden insanlarımız oldu mu, sağlık çalışanlarımız oldu mu, mutlaka oldu. Ama bu dönem bizim mücadele azmimizi ve gayretimizi, baltalamadan, hevesimizi ve şevkimizi kırmadan, mücadeleye devam etmemiz neticesinde şu anki rahat döneme geçme şansımız ortaya çıktı" diye konuştu.



'VAKA VE HASTANE YÜKÜ AZALDI'



Vakaların artış gösterdiği, 2020'nin kasım sonu, aralık başındaki süreçte hastane yükünün de arttığını hatırlatan Hambolat, "Hatay'ımız Covid pandemisi nedeniyle uzunca bir süre gündem teşkil etti. Fakat alınan tedbirlerin hayata geçmesi, sağlık ekibinin filyasyonda ve izolasyondaki çalışmaları neticesinde, hastanemizde de gösterilen üstün gayretlerin akabinde gayet güzel sonuçlar aldık. Aralık ayının ikinci yarısından itibaren, vaka sayılarımızda test sayısına göre, öncelikle yüzde 20'lere, ocak ayı itibariyle de yüzde 18, yüzde 15'lere kadar indiğini gözlemliyoruz. Bunun karşılığı olarak da hastanelerimizdeki yükler de azaldı. Yüzde 40- 45 bandında hastane servis doluluk oranları yüzde 70- 75 bandında yoğun bakım doluluk oranları ve 55- 60 bandın da ventilatör doluluk oranları ile karşı karşıya geldik. Bu da bizim için gayet güzel bir çalışmanın oluşturduğu sonuçlar olarak değerlendirilebilir" dedi.



Yaşanan pik sürecinin düzenli ve kontrol edilebilir bir seviyeye kadar indiğini söyleyen Hambolat, zor süreçteki ilgi ve desteğinden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a, sağlıklarını hiçe sayarak çalışan sağlık çalışanları ile Hatay halkına teşekkür etti.



İZZETTİN YILMAZ: REHAVETE KAPILMAYALIM



Vakaların düşüşe geçmesinin sevindirici olduğunu söyleyen Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ise, "Vaka sayılarındaki artış bizi çok endişelendirmişti. Allah'a şükür, devletimizin aldığı tedbirler, vatandaşlarımızın bilinçli hareket etmesi, vakalar normal seviyelere indi. Ama rehavete kapılmayalım, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim" dedi. Yılmaz, belediye olarak ara vermeden temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.



VATANDAŞLAR, TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAMAKTA KARARLI



Vakaların artışı ve bununla beraber yaşanan can kayıplarının, vatandaşın pratik bilincini yerine getirdiğini ve kendi önlemini kendisi almaya başladığını söyleyen esnaf Haşim Ertürk, işletmelerinde, maske, mesafe ve hijyenden taviz vermediklerini söyledi.



Hatay'daki vakaların düşüşe geçtiği için mutlu olduğunu söyleyen Talip Köleoğlu da, alınan tedbirlerin çok etkili olduğunu, vatandaşın da kendi kendini koruduğunu söyledi.



Risk haritasındaki kırmızı rengin, yeşile dönmeye başladığını belirten esnaf Sedat Kutnu ise kendisinin de koronavirüse yakalandığını ifade ederek, herkesin kurallara uyması konusunda uyarılarda bulundu.