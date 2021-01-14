Köylünün yeni gelir kapısı: Defne

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

DEFNE ÜRETİMİNE HIZ VERİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, Bölge müdürlüğüne bağlı Bartın, Zonguldak ve Ereğli Orman İşletme müdürlüklerinde defne üretimine hız verildiğini belirtilerek" Bartın, Zonguldak ve Ereğli Orman İşletme müdürlüklerinde defne sahalarında defne üretimleri artan bir ivmeyle hız kesmeden devam ediyor. 2019 yılında 14091 ton olan defne üretimi, 2020 yılında 22.658 ton olarak gerçekleşirken, şimdiden 2023 yılı hedeflerini yakalamış durumdayız. Bunun getirisi olarak da defne üretiminde çalışan köylülerimiz yaklaşık 2000 Orman Köylümüzün 25.000.000,00TL yakın kazanç elde etmesi olmuştur. Defne yaprağının dış ve iç pazarlara ulaştırılması konusunda toplanıp saklanmasına, işlenmesine, paketlemesine olanak sağlayan tesislerinin kurularak iş gücünün istihdam edildiği bir sektörün oluşmasını da sağlamıştır. İhraç edilerek ülke ekonomisine de kayda değer destek sağlayan Zonguldak-Bartın defne yaprağının coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat işlemi tamamlanarak ve yapılan inceleme neticelenerek ilgili kurumun onayı ile 1 Aralık 2020 de ilana çıkılmış olup tescil işlemleri 3 ay sonunda tamamlanmış olacaktır. Bu sayede; aromatik özellikleri bakımından zengin içeriğe sahip olan Zonguldak-Bartın Defne Yaprağının köken belirterek koruma altına alınması ve tüm dünyada fiyat avantajı elde etmesi suretiyle orman köylüsüne ve ülke ekonomisine ilave katma değer sağlayacak olması çalışma azim ve şevkimizi arttırarak ilave motivasyon sağlayan bir unsur olarak hep yer alacaktır."





BARTIN İLİ TÜRKİYE DE DEFNE ÜRETİMİNİN %44'NÜ KARŞILIYOR



Türkiye de Defne üretiminin %44 ni karşılayan Bartın ilinde Defne yaprağı ve meyvesi "Yeşil Elmas" adı altında tescillenecek. Defne yaprağı ve meyvesinden elde edilen Defne yağının antiseptik özelliği nedeniyle Avrupa ülkelerinden yoğun ilgi görüyor.

Bartın ilinde 1,5 yıl içerisinde yapılan çalışmalar sonunda Defne bitkisi gelir kapısı oldu. 2019 yılında Türkiye'de 32 bin 600 ton defne üretimi gerçekleştirilirken 40 milyon dolarlık defne ihracatı yapıldı. Defne üretiminin en yoğun gerçekleştiği il ise 10 bin 58 tonluk üretimle Bartın oldu. Bartın'da 2013'te 800, 2014'te bin 250, 2015'de 2 bin 828, 2016'da 5 bin 228 ve 2017'de 6 bin 920 ton olurken, 2018'de 9 bin tona ulaşan defne üretimi 2019 yılında ise 10 bin tona yükseldi. Defne üretiminde yıllık 10 bin ton bandının aşıldığı Bartın'da terse göçler başladı. Daha önceki yıllarda işsizlik nedeniyle büyükşehirlere göç eden birçok vatandaş defne sektörü ile geçimini sağlamak üzere Bartın'a dönüş yapmaya başladı. 2019 yılında başlatılan Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında Bartın iline 2020 yılında çeşitli alanlara Bin adet Defne fidanı dikildi.



DEFNE DOĞANIN SUNDUĞU MUCİZE BİTKİ



Hoş kokulu aromatik bir bitki olan ve yapraklarını dökmeyen defne, Türkiye'de genel olarak Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'de yetişir. Yaprağı ve meyvesinin yağı ihraç edildiği defne meyvelerinden elde edilen defne yağı antiseptik özelliğe sahiptir. Yapraklar; kuru meyvelerin ambalajlanmasında, balık ve konservede, kuru halde et yemeklerinde ve toz halde baharat olarak kullanılmaktadır. Defnenin ayrıca parfümeri, sabun, gıda, ilaç ve cila ile kimya sanayinde geniş kullanım alanları vardır. Doğadan toplama yöntemiyle üretilen defnenin kurutulan yaprakları, dallarından ve yabancı maddelerden arındırıldıktan sonra birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Usulüne uygun olarak kesilen bir defne yaklaşık 3 yıl gibi bir sürede kendini yenilemektedir.