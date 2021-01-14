Kumar oynarken polise yakalandılar

İzmit'te ruhsatsız faaliyet gösteren işletme içerisinde sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve kumar oynandığı yönünde elde edilen bilgilere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafındanbaskın yapıldı.

Yapılan baskında işyerindeki 17 şahsın koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe, maske takma zorunluluğunu ihlal ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yerinde yapılan aramalarda çöp kutusu içerisinden ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş tabanca sahibine ulaşılarak hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan içeride bulunan 16 şahsa kumar oynadıkları için idari para cezası kesilirken kumar oynattığı tespit edilen 1 şahsa da kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı.