Kural ihlali yapan 235 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 13 Ocak günü yapılan kontrollerde bin 115 iş yeri denetlenirken 15 bin 760 kişi sorgulandı.

Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 1 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 90 kişiye ve 2 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 42 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 66 şahsa ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 iş yerine, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 iş yerine ve sosyal mesafe kuralına uymayan 31 şahsa olmak üzere toplam 235 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 124 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 971 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 158 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 129 araç kontrol edildi.