Kuralları hiçe sayıp kıraathanede toplandılar! 72 bin lira ceza yediler

İstanbul Bağcılar'da, Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak faaliyet gösteren bir kıraathaneye baskın düzenledi. Adreste bulunan 21 kişiye toplamda 72 bin 849 lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu iş yeri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

İstanbul Bağcılar'da ilçe genelinde Koronavirüs denetimleri gerçekleştiren polis, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, sosyal mesafe kuralına uyulmayarak toplanıldığını tespit etti. Adrese baskın düzenleyen Bağcılar Polisi, içeride bulunan sosyal mesafe kuralına uymadığını belirlediği 21 kişiye, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gerekçesiyle 72 bin 849 lira ceza kesti.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ



Kıraathanede denetimlerde bulunan polis, söz konusu iş yerinin ruhsatsız olduğunu tespit etti. Adrese gelen İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerini mühürleyerek faaliyetlerine son verdi.