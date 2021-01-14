Kütüphanesi olmayan köy okulunda 4 bin kitaplık kütüphane açıldı

Bugüne kadar kütüphanesi olamayan Ortaca İlk ve Orta Okulu'nda, Midyat Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Rover Kitap kulübü ve ATV'de yayımlanan Hercai dizisi ekibinin girişimleriyle okulda kullanılmayan bir bina yeniden düzenlenerek bakım onarım çalışması ile boyası yapılarak, masa, sandalye ve kitap rafları temin edilip içerisinde satın alınan ve kitapseverlerin kitap bağışıyla oluşturulan kütüphane yapılan duanın ardından hizmete girdi.

Kütüphanede, Türk ve dünya klasikleri başta olmak üzere, hikaye ve diğer türlerden yaklaşık 4 bin kitap bulunuyor. Şair Ahmed Arif'in adının verildiği kütüphanede öğrencilerin derslerden kalan zamanını verimli geçirmelerine imkan sağlayan ortam oluşturulmuş oldu. Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı ve davetlilerin katılımıyla kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Kütüphanenin açılış kurdelesini öğrenciler ve davetliler birlikte kesti. Kütüphanede incelemelerde bulunan Kaymakam Dundar ve beraberindekiler, okumanın önemine değindiler.

'OKUMAK BİZİ KURTARABİLİR, OKUMAK BİZİ REFAHA ERİŞTİREBİLİR'

Açılışta konuşan Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, "2020 yılı hakikaten Midyat için yani okuma anlamında, okul anlamında, kütüphane anlamında ciddi bir yatırımların olduğu bir yıl oldu. İrili ufaklı bir çok böyle kütüphane, okumaya yönelik tesisin açılışını veya temelini atmış olduk. Bu da onlardan bir tanesi Ortaca Mahallemizde. Hakikaten okuma bizi kurtarabilir, okumak bizi refaha eriştirebilir. yoksa başka türlü bu işin çıkış yolu yok. Yani emek vereceğiz, okuyacağız, zahmet edeceğiz. Böyle gökten zembille inen bir refah yoktur. Gözümüzü yoracağız, beynimizi yoracağız, alın terimizi, akıl terimizi akıtacağız ki ülke olarak, memleket olarak, toplum olarak bir aşamayı kaydedelim. Yoksa hep gelişmiş toplumlara bakıp gıpta ile iç çekmekten başka bize düşen bir şey olmaz. Bu anlamda bu eserin buna hizmet edeceğini düşünüyorum ve inanıyorum" dedi.

'KÜÇÜK KARDEŞLERİMİZİN BUNLARI OKUYACAĞINI DÜŞÜNMEK BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR'

Midyat'ta çekimi devam eden ve ATV'de yayımlanan Hercai dizinde de Handan karakterini canlandıran Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan da, açılışta yaptığı açıklamada, "Tabi buna vesile olmuş oldum, o kadar gurur duydum ki yaptığımız bu işle. İşte ne kadar ihtiyaçları varsa kitapların lütfen listelerini gönderin bize dedik. İşte onlar ihtiyaçları olan listeleri gönderdiler. Sonra geldik buraya yapımcımızla beraber baktık. İşte dolapları, masaları planladılar, organize ettiler, hepsini yaptırdık. Kütüphane bence çok özel bir şey. benim bütün çocukluğum işte onlarla... Kitapların listelerini verirken, siparişlerini verirken a çocukken ben bunu da okumuştum, bunu da okumuştum diye heyecanlandım. Buradaki küçük kardeşlerimizin de bunları okuyacağını düşünmek beni çok mutlu ediyor açıkçası" dedi.

'BİZ KİTAP OKUYAMIYORDUK, ÇOK ÜZÜLÜYORDUK'

Okulun 6. sınıf öğrencisi Ecrin Çınar, "Ben Ecrin Çınar bugün kütüphanemizin açılışına geldik. hepimiz çok mutluyuz. Buraya emek veren öğretmenlerimize ve müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir gün ve açılışımızı yaptık. Benim ilk kitabım bu oldu ve çok mutluyuz. Normalde hiç kitaplarımız yoktu, çok az sayıda vardı ve biz kitap okuyamıyorduk, çok üzülüyorduk ve bunu gören öğretmenlerimiz ve müdürlerimiz ellerinden geleni yaptılar ve emek verip bu kütüphaneyi açtılar. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

'KEŞKE BİR KÜTÜPHANEMİZ OLSA DA KİTAP OKUSAK' DERDİK

Okulun 7. sınıf öğrencisi Sultan Demir de, "Ben sultan Demir, Heştrek Köyü'nde yaşıyorum. şunları söylemek isterim ki. Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çünkü uzun zamandır bunun hayalini kurduk. 'Keşke bir kütüphanemiz olsa da kitap okusak' derdik biz arkadaşlarla hep aramızda. Ve bugün kütüphanemiz açıldı, imkan bulundu. çok heyecanlıyız. bütün kitapları okumak istiyorum ben" dedi.