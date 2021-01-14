Milletvekili Özdemir’den çağrı: Gelin memleketinizde hizmet edin

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, düzenlediği basın toplantısıyla kent genelinde hayata geçirilen ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi. Milletvekili Özdemir, Sağlıktan ulaşıma, İluh Deresi ıslah projesinden kentsel dönüşüme, kültür ve turizmden ilçelerdeki yatırım alanları gibi birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kentte bulunan bir otelde düzenlenen basın toplantısına Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen, AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı. Programda açılış konuşması yapan İl Başkanı Gür, AK Parti hükümeti döneminde sağlık, ulaşım, kültür ve turizm gibi pek çok alanda Batman'da çağ atlatacak projelere imza atıldığını vurguladı.

BATMANLI DOÇENT VE PROFESÖRLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Basın toplantısında konuşan Milletvekili Özdemir, "810 yataklı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi faaliyete girmiş oldu. Tabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi isim olarak bizler için önemlidir. Sağlıkta birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak adlandırılan ve bundan sonra doçentlerin, profesörlerin Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapacakları ve Batman'da olmayan bir sürü sağlık bölümlerinin de bu hastanemizin bünyesinde açılmasında ön ayak oluyor. Bundan sonra başka illere sevk işlemleri bu hastanemizle birlikte sonlanmış olacak. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi için bir çağrımız olacak. Dışarda Batmanlı ve diğer üniversite tıp fakültelerinde görev yapan doçentlere, profesörlere ve akademik kariyerleri olan hekimlere çağrıda bulunuyoruz; gelsinler Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendi hemşerilerine, ailelerine burada hizmet etsinler. Biz vekil olarak onlar için uygun bir ortam oluşturduk artık onlarında Batman'da kendi hemşerilerine hizmet etmelerini istiyoruz. Böylelikle akademik kadrolarımızı da bir an evvel gerçekleştirilelim. Batman sağlık alanında bölgede Diyarbakır'ın ardından zaten cazibe merkeziydi. Ortadoğu ülkelerdin birçok hasta tedavi için Batman'ı tercih ediyordu. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentimiz sağlık sektöründe daha da gelişti." dedi.