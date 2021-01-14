Minibüs kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Adalet Caddesinde aniden duran 38 YN 490 plakalı araç sürücüsüne arkadan gelen 63 L 0015 plakalı minibüs sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili emniyet ekipleri inceleme başlattı.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Şanlıurfa İpekyol bulvarında 3 aracın karıştığı zincirleme kazasında ölen yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi İpekyol Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde devam eden aracın durmasıyla arkadan gelen diğer 3 araçta zincirleme şekilde çarpıştı. 4 aracın karıştığı kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaşanacak olumsuzluklara karşıda ekipler önlem aldı.