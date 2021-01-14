Motosiklet hırsızı motosiklet üzerinde yakalandı

Aydın Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çamlık Mahallesi'nde yaşanan motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olayla ilgili güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri hırsızlık zanlısının G.G.M. olduğunu belirledi. Polisler zanlı G.G.M.'yi motosiklet üzerindeyken yakalamayı başardı. Şüphelinin kullandığı motosikletin çalıntı olduğunu belirleyen ekipler G.G.M'yi gözaltına aldı. İki ayrı motosiklet hırsızlığından aranan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.G.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.