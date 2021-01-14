Nevşehir’de 2020’de 55 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Nevşehir'de geçen yıl, emniyetin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 55 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2020 yılında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmaların verilerini paylaştı.

Yıl boyunca sürdürülen çalışma kapsamında 875 kişinin yakalandığı, 738'ine uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 137'sine ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında 55 kişinin de tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada, il genelinde polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 1092 uyuşturucu hap, 6 kilo 317 gram çeşitli türde uyuşturucu madde, 178 kök kenevir ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yarayan çok sayıda suç aletinin ele geçirildiği kaydedildi