Öğretim üyesine peçe ve çarşaf soruşturması

Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim , online ders sırasında "Kılık kıyafet kanunu peçe ve çarşafı yasaklamıştır. Atatürk döneminde peçe ve çarşaf yasaktı. Şimdi maşallah peçelileri de görüyoruz, çarşaflıları da. Bir Allah'ın kulu da çıkıp demiyor 'Kılık Kıyafet Kanunu ne oldu?' Ben çocukluk döneminde, gençlik döneminde hiç bunlara rastlamadım" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİ

Yrd. Doç. Dr. Devrim Ümit'in peçe ve çarşaf hakkında sarf ettiği sözlerin kılık ve kıyafet konusunda ayrıştırıcı ve ötekileştirici dil kullandığı belirtilip çok sayıda kişi sosyal medyada tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİ ÜZERİNE REKTÖRLÜK SORUŞTURMA AÇTI

Karabük Üniversitesi rektörlüğü tepkiler üzerine Üniversitenin resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi; "Dünyanın 90 farklı ülkesinden 10 bin uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındıran, farklılıkları bir zenginlik kabul ederek bir arada yaşama kültürüne sahip olan bir üniversiteyiz. Karabük Üniversitesinde hiçbir bireyin kılık kıyafetinden, düşüncesinden ve yaşama biçiminden dolayı ötekileştirilmesi kabul edilemez" denildi. Açıklamada, öğretim üyesi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.