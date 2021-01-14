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Ormanda kayboldular, mandıraya sığındılar

Değirmendere mevkiinde, ormanlık alanda ağaç kesim işinde çalışan 2 kişi,  eve geri dönüş yolunda istikametlerini şaşırarak kayboldu. Kaybolan işçiler, telefonla AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kayıp şahısları sığındıkları bir mandırada  buldu.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 14.1.2021 22:17 ABONE OL
Ormanda kayboldular, mandıraya sığındılar

Edinilen bilgilere göre; 112 Acil Çağrı Merkezini arayan 2 kişi, Gölcük Değirmendere Dağyolu mevkiinde, ağaç kesim işi yaptıkları ve eve dönüş yoluna ise yollarını kaybederek ormanda mahsur kaldıklarını bildirdi. Yapılan ihbar üzerine, Kocaeli AFAD İl Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, bölgeye giderek arama arama kurtarma çalışmasında bulundu. Şahıslar attıkları konumda bulunamayınca, bölge genişletilerek yapılan arama çalışmaları sonucu, kayıp şahıslar M.Ç. ve B.E., bölgede bulunan bir mandıra işletmesinde bulundu. Mandıraya sığındıkları anlaşılan kayıp şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Ormanda kayboldular, mandıraya sığındılar
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