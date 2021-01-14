Ormanda kayboldular, mandıraya sığındılar

Edinilen bilgilere göre; 112 Acil Çağrı Merkezini arayan 2 kişi, Gölcük Değirmendere Dağyolu mevkiinde, ağaç kesim işi yaptıkları ve eve dönüş yoluna ise yollarını kaybederek ormanda mahsur kaldıklarını bildirdi. Yapılan ihbar üzerine, Kocaeli AFAD İl Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, bölgeye giderek arama arama kurtarma çalışmasında bulundu. Şahıslar attıkları konumda bulunamayınca, bölge genişletilerek yapılan arama çalışmaları sonucu, kayıp şahıslar M.Ç. ve B.E., bölgede bulunan bir mandıra işletmesinde bulundu. Mandıraya sığındıkları anlaşılan kayıp şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.