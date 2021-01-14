Rakamlar güncellendi barajlardaki doluluk oranı yüzde 7,76 arttı

Son yılların en kurak dönemini yaşayan İstanbul, nihayet mevsimsel yağışların etkisi altına girdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) sitesinde yer alan baraj doluluk seviyesi grafiği yukarı doğru hareket etmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yağışların devam edeceği ve su seviyesinin daha da artacağı müjdesini verdi. İSKİ verilerine göre, 9 Ocak`ta yüzde 19,16 olan kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 26,92 olarak ölçüldü. İstanbul`da kış döneminde günlük ortalama 2,7 milyon metreküp su tüketiliyor. Yaklaşık bir haftalık yağışların ardından barajlardaki yüzde 7,76'lık artışın İstanbulluların yaklaşık 1 aylık su ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

ISTRANCALAR'DAKİ SU SEVİYESİ YÜZDE 97,39'A YÜKSELDİ

Yağışlarla birlikte en çok Istrancalar barajında su seviyesinin arttığı görüldü. Her bir barajdaki doluluk oranı ise bugün itibarıyla; Ömerli 21,63, Pabuçdere 14,92, Sazlıdere 7,67, Büyükçekmece 27,41, Alibey 37,11, Terkos 30,20, Kazandere 29,85, Elmalı 30,45, Darlık 47,16, Istrancalar 97,39 olarak kaydedildi.

KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışlı havanın İstanbul'da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hafta ortasından itibaren tüm yurtta düşüşe geçen sıcaklıklarla birlikte kar yağışı da ülke gündemine girdi. Bu hafta içi yurdun birçok şehrinde kar yağışı kendini göstermeye başlayacak.