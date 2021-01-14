Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021! 15 Ocak 2021 Ayetli, dualı, anlamlı, uzun, kısa ve en güzel Cuma mesajları!

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma mesajları ve sözleri araştırmaları şimdiden başladı. Bu önemli gün için vatandaşlar sevdikleri ile mesajları paylaşmak ve onları da mutlu etmek istiyor. En çok tercih edilenler ise anlamlı, dualı, ayetli, uzun ve kısa Cuma mesajları ve sözleri oluyor. Haberimizin içerisinden Cuma mesajları ve sözlerine ulaşabilir, sizler de sevdikleriniz ile bu mübarek günün anlam ve önemini paylaşabilirsiniz.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 15 OCAK 2021

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.



Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.