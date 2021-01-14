Sahte dolarla telefon satın aldılar! Dolandırıcılar sahte dolara kendi fotoğraflarını bastırdı

Ankara'da internet üzerinden ikinci el telefon satan kişileri takibe alan Suriyeli dolandırıcılar, sahte dolarlar ile alışveriş yaptı. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar sahte doların üzerine kendi fotoğraflarını da bastırdı.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden telefon satan kişileri sahte dolarla dolandıran çeteyi tespit etti. Ekipler, ilan verilen telefonları sahte dolarlarla satın alan kişilerin Suriye uyruklu A.H. ile T.A.S. olduklarını belirledi.





DÖVİZ HESABINDA OLDUĞUNDAN ATM TL VERMİYOR



Suriye uyruklu A.H. ile T.A.S. kiraladıkları araç ile Kocaeli'nden, Ankara'ya geldi. Burada internet üzerinden ikinci el telefon satan kişi ile bir araya gelen dolandırıcılar telefon fiyatı konusunda anlaştı. Dolandırıcılardan biri 'ATM'den para çekip' ödeme yapacağını belirtti. Tekrar geldiğinde ise, 'paranın döviz hesabında olduğunu ATM parayı dolar olarak verdiğini' aktardı. Telefon satıcısı da olaydan şüphelenmeyerek sahte 600 doları alıp telefonu verdi.



Suriyeli dolandırıcıları takibe alan ekipler, Bolu iline girişte operasyon yaparak yakaladı. Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan arama sonucunda 12 adet sahte 100 ABD doları ile mağdurlardan sahte dolar ile aldıkları 2 adet cep telefonu ele geçirildi.



SAHTE DOLARLAR SURİYE'DEN



Gözaltına alınan dolandırıcılar ifadelerinde, sahte dolarların Suriye'den geldiğini, şuana kadar kiraladıkları 30 araç ile Türkiye genelinde internet üzerinden elektronik eşya satan kişiler ile temas kurup sahte dolar ile alışveriş yaptıklarını beyan ettiler. Ayrıca sahte doların üzerine kendi resminin bastırdığı da görüldü.



Zanlılar, parada sahtecilik suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece T.S.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken A.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.