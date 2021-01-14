Şanlıurfa’da beklenen yağmur başladı

Türkiye'nin en önemli tahıl ambarlarının başında gelen Şanlıurfa'da yağan kuru tarım ile ilgilenen çiftçileri de sevindirdi. Kentte dün gece etkisini gösteren yağışlar çiftçiyi sevindirdi. Yağmur, ekinlere de iyi geldi. Bereketli yağan yağmurlar çiftçileri rahatlattı. Tarım ve hayvancılık bölgesi olarak bilinen Şanlıurfa'da, yağışların düşmesi çiftçileri sevindirdi.

Barajların doluluk oranının azaldığı yönünde gelen bilgiler sonrası büyük bir paniğe kapılan, Şanlıurfa'da ikamet eden vatandaşların yağmurun yağmasıyla içlerine su serpildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda uyardığı Şanlıurfa'da sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. Şehrin üstünü kara bulutların kaplamasının ardından gece geç saatlerinde başlayan yağmur, Şanlıurfa genelinde etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışın gün boyunca sürmesi beklenirken, Pazartesi günü de etkisini göstermesi tahmin ediliyor.