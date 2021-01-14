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'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

’nın ve Eyyübiye ilçeleri ile 'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 7 şahıstan 6'sı tutuklenarak ceza evine konuldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 14.1.2021 14:50 ABONE OL
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; Haliliye ve Eyyübiye ilçeleri ile Gaziantep ilinde sokak satıcılarına yönelik özel harekât destekli eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan mahkemeye çıkarıldı. Şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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