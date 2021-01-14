Dün akşamın Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 13 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasındaki ortaklıkla haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri MP TV ile Youtube üzerinden canlı çekilişi yapılan MPİ Süper Loto sonuçları bugün belirlendi. Milli Piyango Online ve bayilerden kupon doldurarak canlı çekilişe katılan şans oyunu severler 13 Ocak MPİ Şans Topu sonuçları belli oldu mu? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (13 OCAK)

Milli Piyango Online ile 13 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;