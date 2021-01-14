Sevgilisini bağlayıp evi ateşe verdi

Ataşehir'de 15 katlı binanın 14'üncü katındaki dairede yaşayan Alev Ş.'yi (30) koli bandıyla bağlayan eski sevgilisi evi ateşe verip kaçtı. Genç kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Mevlana Mahallesi'nde bulunan 15 katlı binanın 14'üncü katında dün 19.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri dairede yaşayan Alev Ş.'yi (30) elleri koli bandıyla bağlanmış olarak buldu. Daireden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Alev Ş., Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kadını koli bandıyla bağlayıp daireyi ateşe verdiği iddia edilen kişinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Emre Y. (32) olduğu iddia edildi. Emre Y.'nin, Alev Ş.'yi koli bandıyla bağladıktan sonra daireyi ateşe vererek olay yerinden kaçtığı öne sürüldü. Polis Emre Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.