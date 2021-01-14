Şifre vatan parola bayrak dedirterek dolandırmışlar

Adana polisi tarafından çökertilen sahte polis şebekesinin vatandaşları dolandırırken kullandığı yöntemlerle gün yüzüne çıkmaya başladı. Sahte polislerin telefonla arayarak terör örgütüne yardım etmekle korkuttuğu yaşlıların altın veya paralarını alan dolandırıcıların "Evine gelen kişiye şifre soracaksın. O da sana parola soracak, şifre "vatan" parola "bayrak" eğer şifreyi bilemezse altınları verme" dediği öğrenildi. Zanlıların bu yöntemle hem dolandırıldığı kişiye güven sağlamak hem de parayı almaya gelen kişinin gerçek polis olup olmadığını belirlemek için kullandıkları öğrenildi.

ŞEBEKEYİ İZLEMEYE BAŞLADILAR

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 6 ay önce telefonla vatandaşları arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp, "Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yapılan operasyonda kimlik fotokopiniz çıktı. Bu nedenle inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz polise verin. Operasyondan sonra size geri verilecek" diyerek yapılan dolandırıcılık olaylarının artması üzerine harekete geçti. Polis savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izni sonucu suç şebekesini takibe başladı.

HEDEFTEKİ YAŞLI KİŞİLER

Polis şebekenin tüm Türkiye'deki sabit telefonların bulunduğu bir rehberden sırasıyla vatandaşları aradığını bunu yaparken de rehberdeki "Ayşe, Fatma, Emine, Mehmet, Mustafa, Ramazan, Ali, Hüseyin" gibi yaşlı olma ihtimali daha fazla olan kişileri tercih ettiğini belirledi. Ekipler, zanlıların bu yöntemle 12 ilde 10 kişiyi 900 bin lira dolandırdığı tespit etti. Adana, İzmir ve Şanlıurfa bağlantılı olan şebekenin liderliğini İbrahim K.'nın yaptığı; Hüseyin B., Cuma A., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y. ve Emrah İ.'nin sahte polis olup telefonla vatandaşları arayarak dolandırdığını belirledi.

914 BİN LİRAYI KURTARDI

Sahte polislerin telefonla arayarak kandırdıkları yaşlı vatandaşların bulunduğu ildeki arayıcı arayarak dolandırılan kişinin yanına gidip altın ya da parayı aldırdığını tespit edildi. Polis, şüphelileri takip ederken 12 ilde 15 kişinin 914 bin lirasınınım dolandırılmasının önüne geçtiği de ortaya çıktı. Yeterli delil elde eden ekipler, 26 Aralık günü şafak vakti Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda İbrahim K., Cuma A., Hamit A., Hüseyin B., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y., Emrah İ. ile Mehmet A., Nevzat K., Murat K. ile birlikte 48 zanlı gözaltına alındı.

ŞİFRELİ YÖNTEM

Dolandırıcıların şifre ve parola kullandıklarını belirlendi. Zanlıların yaşlıları arayarak FETÖ ve PKK tehditliyle korkutarak para ya da altın vermeye ikna ettikten sonra "Evine gelecek kişiye şifre soracaksın. O da sana parola soracak, şifre 'vatan' parola 'bayrak' eğer şifreyi bilemezse para ya da altını verme" dediği öğrenildi. Zanlıların bu yöntemle hem dolandırıldığı kişiye güven sağlamak hem de parayı almaya gelen kişinin kendi adamı olup olmadığını belirlemek için kullandıkları öğrenildi. Şüphelilerden 33'ü tutuklanmış, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.