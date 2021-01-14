Siverek’te trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mehmet Karadağ yönetiminde bulunan 23 HE 230 plakalı otomobil, Dönemeç kırsal mahallesi yakınlarında takla atarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Teymen, Metin ve Ekrem Karadağ yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ekrem Karadağ, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Karadağ'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.