SON DAKİKA: Gazeteci Sevim Gözay hayatını kaybetti

Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay yakalandığı lenf kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Gözay bu sabah saat 07.30'da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Gözay 48 yaşındaydı.

SEVİM GÖZAY KİMDİR?

Sevim Gözay, kültür yaşam ve medya alanlarında içerikler üreten gazetecidir. Medya sektöründe uzun yıllar çalışan Sevim Gözay kanser sebebiyle hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi. Birçok kanalda kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yapan Gözay'ın hayatına dair tüm detayları haberimizde derledik. Peki Sevim Gözay kimdir? Sevim Gözay eşi ve çocukları var mı?

Medya alanında birçok görevde içerik üreten ve 19 Aralık 1972 doğumlu olan Sevim Gözay, 1993 yılında girdiği medya sektöründe birçok yapımda kamera arkasında çalışmıştır…

SEVİM GÖZAY'IN HAYATI!

19 Aralık 1972 doğumlu olan Sevim Gözay, 1993 yılında girdiği medya sektöründe birçok yapımda kamera arkasında çalıştı. Kültür, yaşam ve medya alanlarında içerik üretiyor. Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yaptı.

Asistan olarak 'Dr. Stress', 'Canlan Biraz', yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak 'Sabah Şekerleri', 'Hi-Fi', 'Netiket', yönetmen-seslendiren olarak 'İstanbulART', sunucu-editör olarak 'Şehrin Rengi', 'Dizikolik', 'Bazıları Sıcak Sever' ve 'Artist' programlarını ekrana taşıdı.

Hazırlayıp sunduğu 'Stüdyo: Sinematik Portakal' (TV8) ve 'Cosmopolis' (CNN Türk) programlarıyla kültür sanat ve lifestyle alanlarına yeni ve dinamik bir soluk getirdi. Sunum tarzından kamera açılarına, içerik işleyişinden röportaj stiline, grafik üslubundan kurgu mantığına modern televizyonculuğun etkili bir öncüsü ve şehirli kadının ekrandaki temsili oldu.

2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü'ne lâyık bulundu. 2006 – 2013 yılları arasında Akşam gazetesi ve Nokta dergisinde şehir, yaşam, ilişkiler, kültür sanat ve popüler kültür hakkında 1500'ün üzerinde köşe yazısı yazdı, röportajlar yaptı.

'Kızlar ve Babaları' (2011) adlı kitaba katkıda bulundu, 'Kasetten Canlı' (2013) ve 'Sinemaskop Randevular' (2015) adlı kitaplara imza attı.