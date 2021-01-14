Son dakika haber: Kar yağışı ne kadar sürecek? Hava Tahmin Uzmanı İstanbul için tarih verdi

Son dakika haberi: İstanbul'da birkaç gündür etkisini gösteren yağışlı hava kar yağışı şeklinde devam ediyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da beklenen kar yağışı özellikle Kartal ve Aydos Ormanları'nda etkisini gösterdi. Peki önümüzdeki günlerde kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? detayları Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan A haber'de açıkladı.

SON DAKİKA: İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı! Hava Tahmin Uzmanı tarih verdi | Video

Yüksel Yağan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaları şu şekilde;

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Bugün İstanbul'daki kar yağışının bir iki saat sonra ara vermesini bekliyoruz. Cuma günü ilk saatlerle birlikte karla karışık yağmur olarak başlayacak yağış, yarın sabah erken saatlerinde kar yağışına dönüşecek ve yağış öğlen saatlerine kadar devam edecek. Sıcaklığın da Cuma günü gecenin en düşük sıcaklığının 1 derece günün en yüksek sıcaklığının 5 derece olmasını bekliyoruz. Asıl yağış dediğimiz olay cumartesi günü başlıyor. Cumartesi günü, öğlen saatlerinde karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağış akşam saatlerinden itibaren kar yağışına dönecek. Pazar gününden itibaren yoğun kar yağışı bekliyoruz İstanbul'da, Özellikle Anadolu yakasında.