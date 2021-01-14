Son dakika haberi: En çok bu isimleri tercih edip milli değerlerimizi kullanmışlar!

İKİ OPERASYON DÜZENLENDİ 33 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin çalışması sonucu çetenin Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da faaliyet gösterdiği, liderliğini ise İbrahim K.'nin yaptığı, bunun yanı sıra Hüseyin B., Cuma A., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y. ve Emrah İ.'nin de vatandaşları arayarak polis ve savcı oldukları yalanıyla dolandırdığı saptandı. Çetenin, telefonda kandırılan vatandaş hangi ildeyse o ildeki aracı kişinin aranıp, vatandaşın yanına gönderildiği ve altın ya da parayı aldırdığı belirlendi. Öte yandan polisin, yaptığı takip sırasında 12 ilde 15 vatandaşın toplam 914 bin TL dolandırılmasının önüne geçtiği de öğrenildi. Polis, yaptığı takibin ardından dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen 32 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest kaldı.