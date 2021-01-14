SON DAKİKA HABERİ: Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu!

Olaydan bir ay öncesinde Gülnur'un söz yüzüğünü takmadığını fark ettim, sorduğumda ise bahane uydurdu. İş yerinde mola saatlerinde her zaman beraber oturur, çay içerdik. Yanıma da gelmemeye başladı. Telefonla başkasıyla konuştuğunu gördüm. Başkasıyla ilişkisi olduğunu düşündüm. Kendisiyle telefonda tartıştık. Hayatında birinin olduğunu söyledi. Bu olayı babasına mesaj olarak ilettim. Sonra ayrıldık. Kendisi geldi gönlümü almaya çalıştı. Olaydan 2 gün önce hata yaptığını ve boşluğa düştüğünü söyledi. Kendisini sevdiğim için kabul ettim. İlişkimiz normal seyrine döndü. Olay gecesi konuştuk, saat 01.00 civarı bana hakaretler etmeye başladı. Sabah kendisini alıp, işe götürmek için mesaj attım. Evinin önüne gittim. Beni görünce hakaret etmeye başladı. Araçta tüfek vardı. Korkutma amacıyla sıktım, koluna geldi. Dengemi kaybettim, çok korktum. Öldürme niyetim yoktu, olay bir anda gelişti. Ona bir şey olacak diye başına doğru gittim, tüfek iki el daha ateş aldı. Pişmanım" diye konuştu.

Duruşma, aralarında ablas Neşe Kocabaş'ın da bulunduğu tanıkların dinlenmesi için ertelendi.