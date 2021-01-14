SON DAKİKA HABERİ: Polis memurunu telsizle dövmüştü! O maganda hakkında flaş gelişme!

BÖLGE MAHKEMESİNDEN AĞIR CEZA KARARI ÇIKTI



Son dakika haberine göre dosyayı gündemine alan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonunda K.B.'nin Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına karar verdi. Oy birliğiyle alınan kararda, "İncelenen dosya içeriği, sanığın üzerine atılı suçların niteliği, iddianamede olayların anlatılış biçimi ve Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin 23.06.220 tarihli kararının gerekçesi dikkate alınarak, yerinde görülmeyen Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28.09.2020 tarihli görevsizlik kararının CMK'nın 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereğince kaldırılmasına, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine kesin olmak üzere oy birliği ile karar verildi" denildi.