SON DAKİKA HABERLER! Engelliler derneğinde 9. kez böyle basıldılar!

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren ve daha önce 8 kez, polis tarafından yapılan baskında, eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı tespit edilen engelliler derneğine, gece saatlerinde gelen ihbar üzerine tekrar baskın yapıldı.