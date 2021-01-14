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SON DAKİKA HABERLER! Engelliler derneğinde 9. kez böyle basıldılar!

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın ilçesinde daha önce 8 defa mühürlenen engelli derneğinde bir kez daha eğlence düzenlenmesi 'pes' dedirtti. Bir binanın bodrum katında bulunan derneğe polis ekiplerince dün gece baskın yapıldı. Dernek ismini kamuflaj olarak kullanıp alem yapan 42 kişiye toplamda 132 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 09:27 Son Güncelleme: 14.1.2021 09:40 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER! Engelliler derneğinde 9. kez böyle basıldılar!

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren ve daha önce 8 kez, polis tarafından yapılan baskında, eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı tespit edilen engelliler derneğine, gece saatlerinde gelen ihbar üzerine tekrar baskın yapıldı.

Derneğin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatılırken, içeri giren polis yine alkollü eğlence düzenlendiğini tespit etti. Eğlenceyi durduran polis, aralarında kadınların da bulunduğu 42 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusunu yaptı.

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Zabıta ekiplerince derneğin kapısı bu kez getirilen kaynak makinesiyle mühürlenirken, 42 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 132 bin 300 TL para cezası uygulandı.

Dernek yöneticileri de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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SON DAKİKA HABERLER! Engelliler derneğinde 9. kez böyle basıldılar!
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