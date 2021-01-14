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SON DAKİKA HABERLER: Polisler bile gözlerine inanamadı! Evi pavyona çevirmişler...

Son dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında eğlence mekanlarına kısıtlama getirilmişti. Bir takım kişiler dikkat çekmemek için dernek, otel ve evlerde hâla faaliyet sürdürmeye çalışıyor. 'da pavyona çevrilen bir eve düzenlenen baskında ortaya çıkan görüntü polis ekiplerini bile hayrete düşürdü. Osman Ö.'ye ait evde 3 kadının konsomatrislik yaptığı belirlendi. İçeride bulunan 8 kişiye toplamda 25.200 TL ceza kesilirken ev sahibine ayrıca 17.399 TL ceza uygulandı

DHA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 09:54 Son Güncelleme: 14.1.2021 10:10 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: Polisler bile gözlerine inanamadı! Evi pavyona çevirmişler...

Ankara Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, 25 Mart Mahallesi'nde bulunan Osman Ö.'ye ait evin pavyona dönüştürüldüğü belirlendi. Dün akşam saatlerinde eve baskın düzenlendi. Evde yapılan incelemede 4 erkeğin alkol aldığı, 3 kadının konsomatrislik yaptığı belirlendi.

Evin farklı odalarında yapılan kontrolde 35 adet çeşitli markalarda içki ele geçirildi.

Evde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek eğlendiği belirlenen aralarında ev sahibi Osman Ö'nün de bulunduğu toplam 8 kişiye, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Pavyona dönüştürüldüğü tespit edilen ev ise zabıta ekiplerince mühürlendi. 'Kasten yaralama', 'dolandırıcılık', 'yağma' ve 'tehdit' suçlarından sabıkalı olan ev sahibi Osman Ö. hakkında 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun ilgili maddeleri kapsamında 17 bin 399 lira idari para cezası uygulandı.

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SON DAKİKA HABERLER: Polisler bile gözlerine inanamadı! Evi pavyona çevirmişler...
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