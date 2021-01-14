SON DAKİKA HABERLER: Polisler bile gözlerine inanamadı! Evi pavyona çevirmişler...

Pavyona dönüştürüldüğü tespit edilen ev ise zabıta ekiplerince mühürlendi. 'Kasten yaralama', 'dolandırıcılık', 'yağma' ve 'tehdit' suçlarından sabıkalı olan ev sahibi Osman Ö. hakkında 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun ilgili maddeleri kapsamında 17 bin 399 lira idari para cezası uygulandı.

Ankara'da pavyona çevrilen eve yapılan baskında şok görüntüler | Video