Son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji bu kez kar yağışı için saat verdi!

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre; bugün İstanbul dahil yurdun birçok kesimi beyaza bürünecek. Kar yağışının bazı illerde karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenirken öte yandan İstanbul'daki yağışların "aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu" olması bekleniyor. İşte Meteoroloji'den İstanbul ve diğer birçok il için gelen son dakika kar yağışı uyarısı…

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Ocak ayında bahar aylarındaki sıcaklıklarla karşı karşıya gelen ve barajlardaki su seviyesinin azalmasıyla susuzluk tehlikesi yaşayan İstanbullular birkaç gündür devam eden aralıklı yağışlar sonrası kar yağışının etkisinde kalacak. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerinde ülke genelinin bugün aralıklı yağışlı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor…