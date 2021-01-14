Son dakika: Polis memuru başından vurulmuş halde bulundu! Şüpheli tutuklandı!

'SİLAHI AĞZINA GÖTÜRÜP ATEŞ ETTİ'

Şüpheli Mahmut Sezgin ifadesinin devamında 'Pandemiden dolayı işler umduğumuz gibi gitmediği için zam yapmak istemedim. Öğretmenlerin ısrarı üzerine taleplerinin altında zam yapmaya karar verdik. Daha sonra ben diğer okula geçmek için saat 14.30 sularında kendi aracımla anaokulundan ayrıldım. Sonrasında tekrar diğer okula gitmek için yoldayken O.Y. beni aradı. Öğretmenlerin sigorta girişlerinin yaptırılması talimatını verdiğini söyledi. Ben de bir süre ertelemek istediğimi söyledim. Sonra kendisi bana patronluk tasladığımı söyledi. Hakaretler etti. Benimle anaokulda buluşmak istedi. Ben de anaokuluna gittim. Garajda arabamın içinde bekledim. Sonra O.Y. geldi. Beni kendi aracına çağırdı. Ormanlık alana gittik. Bana hakaretler etmeye başladı. Oradan gitmek istedim. Sonra Osman belinden silahı çıkardı. Silahı ağzına doğru götürdü ve sıktı. Ambulansı aramak istedim ama arabanın kapıları kilitli olduğu için telefonumu alamadım. O sırada beyaz bir minibüs durdu. Ondan yardım istedim. O da polis ekiplerinin geldiğini söyledi. Telaşla olayı polislere anlatmaya çalıştım ama kendimi tam ifade edemedim. Onları O.Y.'nin yanına götürdüm. O sırads nefes alıyordu. Ambulansı aradıklarını söylediler. Ben polisler gelene kadar herhangi bir temasta bulunmadım. Ölümüne ben sebep olmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim kendisine bir temasım olmadı. Suçsuzum.' dedi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Şüpheli Mahmut Sezgin, çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'nde ise savcılık ifadelerini tekrar etti. Sorgunun ardından mahkeme, şüpheli Mahmut Sezgin'in 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.