Tavuk çiftliğini ikinci kez kumarhaneye çevirmişler!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bayındır ilçesi Havuzbaşı Mahallesi'nde T.B.'ye ait Z.S. isimli şahıs tarafından kiralanan ve daha önce aynı suçtan mühürlenen tavuk çiftliğinde yine kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, daha önce tavuk çiftliği olarak kullanılan binada kurulan masalarda kumar oynandığını tespit etti. Çiftlikteki 38 kişiye "kumar oynamak", "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek", "maske takmamak" ve "kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek" suçlarından para cezası uygulandı. İş yeri mührünü bozan Z.S. hakkında da adli işlem başlatıldı. Tavuk çiftliğine 25 Aralık 2020'de yapılan baskında da 46 kişiye "kumar oynamak" ve "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek" suçlarından para cezası kesilmişti. Ayrıca Bornova Gökdere Mahallesi'ndeki kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri baskın düzenledi. 21 kişi tombala oynarken yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 59 kişiye 267 bin 349 lira para cezası kesilmiş oldu. Şüpheliler N.A., E.K., U.Y., İ.D., S.Y. hakkında 'kumar oynamak amacıyla yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldı.