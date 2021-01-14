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Tır şarampole yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

’ın Alacakaya’da virajı alamayan tır şarampole yuvarlandı. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 14.1.2021 16:19 ABONE OL
Tır şarampole yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinden şehir merkezine krom malzemesi taşıyan 60 GA 2686 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Sori mevkiinde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada tır sürücüsü 42 yaşındaki Selahattin Tosuncu ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekibi yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Selahattin Tosuncu Alacakaya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden sürücünün cesedi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

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Tır şarampole yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti
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