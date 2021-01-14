Tunceli’deki kazada karı koca hayatını kaybetti

Tunceli-Elazığ karayolu Dinar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlyas Karabulut idaresindeki 52 EV 865 plakalı araç, Anıl Murat Has idaresindeki 06 DU 5701 plakalı araçla çarpıştı.

Meydana gelen kazada, Fatma ve İlyas Akbulut çifti araçta sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, hayatını kaybeden Akbulut çifti sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Hayatını kaybeden çiftin naaşları Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.