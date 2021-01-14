Vali Akın: Tedbirler ilimizde olumlu etki gösterdi

Valilikte düzenlenen toplantıda il düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik politikalar belirlendi. İşsizliğin küresel bir sorun olduğuna dikkat çeken Vali Akın, "Bütün ülkelerin en önemli sorunları arasında işsizlik yer almaktadır. Biz de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu olarak değerlendirmelerde bulunuyor, gereken kararları alıyor, aldığımız bu kararları da uygulamaya geçiriyoruz. Bugünkü toplantımızda da gündemdeki maddeleri görüşerek kurulumuzun görüş ve önerilerini dinleyeceğiz." dedi.



"GÜZEL GÜNLERE ULAŞACAĞIZ"



Pandemi sürecinde tüm sektörlerde daralma yaşandığını belirten Akın; "Son zamanlarda alınan tedbirler sayesinde vaka sayılarında ülkemizde olduğu gibi ilimizde de önemli oranda bir düşüş sağlandı. Dün akşam Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın aşı yaptırmasıyla başlayan yeni süreç bugün tüm illerimizde başlıyor. Yapılan aşılama ile birlikte daha güzel günlere kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz. Tabii ki yaşanan bu sürecin istihdama olumsuz etkileri oldu. Bütün mücadelemiz salgından bir an evvel kurtularak hem ticarette, hem sosyal hayatta hem de özel hayatımızda eski günlerimize dönmeye yöneliktir." şeklinde konuştu