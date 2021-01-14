Van'da uyuşturucu operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında devam eden çalışmalar kapsamında Van'ın Başkale ilçesinde, 50 kilogram Afyon Sakızı ve 12 kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

13 Ocak 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde il jandarma komutanlığı ekipleri Başkale İlçesi, Sualtı mahallesinde operasyon düzenledi. Operasyonda arazide 50 kilogram Afyon Sakızı ve 12 kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.